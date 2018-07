Galería de horrores gastronómicos para salir corriendo

Ríete tú de los desastres de tu tía cuando se pone estupenda en la cocina. Eso es un juego de niños. He aquí una galería de horrores gastronómicos que nunca, nunca deberías emular. Sobre todo, por si quieres conservar una pizca dignidad culinaria. ¿Preparados? ¡Allá va!

Pescado con vestido tradicional

El pescado muere cuando lo pescan. Una obviedad, o no. Porque en este plato resucita reconvertido en una mujer vestida con un traje tradicional, con ramito en la mano incluido. El collar y los remates del gorro y de los puños parecen lacasitos. Como para no comerse a la mujer... Atención a la cola de la señora. O del pescado resucitado. Un zombi.

Horror gastronómico | Cocinatis

Sí, es un plato deplorable. Es cierto. Pero al menos hay que reconocerle el mérito de haber conseguido un convincente efecto charol de las minifaldas a juego con los botines. Queso para el amarillo y no tenemos muy claro si la corteza de un queso Babybel o unos pimientos para el rojo.

Horror gastronómico | Cocinatis

Velero con salchichas y beicon

Por favor, si eres un lobo de mar que se alimenta de embutidos o salchichas en vez de pescados (que es lo que tocaría en ese caso), ni se te ocurra aunar ambas temáticas en un velero como el de la foto. No intentes navegar por aguas del mal gusto o naufragarás.

Horror gastronómico | Cocinatis

Piña-champiñón

O champiñones-piña. Quién sabe si, con tantas plantas y productos concebidos en un laboratorio, cualquier día aparece un engendro así en las fruterías. De momento, lo hemos encontrado en internet… y NO NOS GUSTA. Señores científicos, olvídense de intentarlo, no le auguramos recorrido comercial.

Horror gastronómico | Cocinatis

El perrito berenjena

En la línea de ‘León come gamba’, llega este can que resulta tan simpático como repelente. Será por la cabeza de coliflor o ese lazo rojo en la melena que imaginamos de pimiento rojo y zanahoria. O por esas patas de patata. ¿Eligieron el tubérculo porque pata y patata casi son la misma palabra?

Horror gastronómico | Cocinatis

El perrito de espaguetis

Ejemplo de lo que son capaces de hacer unos padres para que su prole coma de una p**a vez. ¿Hay que hacer unos espaguetis, una aceituna y una zanahoria? Pues se hacen. Pero no os engañéis. Si le arrancáis una sonrisa al niño es porque se ríe de lo ridículos que llegáis a ser, no porque le haga gracia el perrito. Y al final se lo come porque le habéis dado penita.

Horror gastronómico | Cocinatis

Gato con hamburguesas… y algo más

Bigotes de mayonesa, nariz y boquita de ketchup, ¿orejas? de hamburguesa, cara de carne gratinada (o eso parece)… Un auténtico desastre al que nadie se le ocurriría hincar el diente, por bebé que uno sea. Un plato que entraría en la categoría de maltrato infantil. ¡A la cárcel!

Horror gastronómico | Cocinatis

Momia de jamón dulce

Sí, amigos, la galería de los horrores gastronómica también cobra forma de momia. Inquietante momia en este caso porque el color rosadito del jamón dulce da yuyu de verdad. No queremos ni saber qué hay en la boca: ese color rojo es gore. No, no nos apetece nada.

Horror gastronómico | Cocinatis

Huevo con melena de espaguetis

Otro atrevimiento que pagarás caro si pretendes servirlo a tus invitados. ¿Qué es eso? ¿Un huevo? ¿Un helado? ¿Y esos espaguetis a modo de melena rasta? Más preguntas. ¿Cómo se come eso? ¿Con la mano, espagueti a espagueti? ¿Con cuchara al acabar la pasta? Preguntas a las que tiene respuesta ni Iker Jiménez en Cuarto milenio.

Horror gastronómico | Cocinatis

Cerdo

No hemos sabido poner un pie de foto más descriptivo porque nos abruma esta cara de cerdo con ojos de limón cuyas pupilas son aceitunas negras. Y qué decir de esa lengua con pimiento rojo. ¿O es una cerdita que se ha pintado los labios? Vete tú a saber. Cuando a los artistas les da por hacer genialidades…

Horror gastronómico | Cocinatis

Cerditos

Por lo visto, los cerdos inspiran a los chefs con alma de escultores. Veamos este ejemplo, que llega acompañado de un entorno casi bucólico: hierba bajo sus pies, flores que son pimientos rojos, pepinillos y zanahorias. Parecen rellenos de algo. Quizá de lo mismo que hay en el bebedero y que parece carne, huevo duro, cebolla…

Cerditos | Cocinatis

Gato de arenques

Imaginamos el proceso mental de quien ha perpetrado tamaña desgracia: “si al gato le chifla comer arenques… ¡voy a hacer una cara de gato con arenques!”. Un genio, sin duda. Pero que le quede claro que un gato ve este plato, ni se acercará a olerlo.

Horror gastronómico | Cocinatis

Guitarra con carne picada

¿A qué sonará esta guitarra a la que no le falta la púa ni la decoración con flores? Pues la verdad, al verla preferimos no saberlo. Pero desde luego su autor puede irse olvidando de una frase que cualquier gourmet proclamaría cuando disfruta de lol lindo de un plato: “¡Que suene la música!”.