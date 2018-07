¿Cuántas calorías tienen los dulces navideños? ¿Hay opciones light?

Está claro que son unas fechas especiales, pero no por ello debemos dejar de cuidarnos. Aunque parezca mentira, es posible comer sano en Navidad. Es importante pensar lo que vamos a comer y, sobre todo, no excederte, esa es la clave.

Los dulces navideños son los más calóricos y, además, parecen irresistibles. No se trata de no comerlos, si no de escoger los adecuados. Existen versiones más light perfectas para incluirlas en la dieta navideña y evitar los excesos, siempre que los comamos moderadamente.

El turrón

Es uno de los dulces más típicos de estas fechas navideñas, pero, además, también es uno de los más calóricos. Hay que controlar bastante su consumo, si no puede que salgas rodando… Ten en cuenta que el turrón duro aporta unas 190 calorías.

Lo mejor es que apuestes por una versión ligera, que tenga menos calorías. Las opciones con chocolate negro y frutos secos son algo más ligeras y sanas.

En cualquier caso, lo ideal es controlar su consumo. No pasa nada por tomar un trocito después de las comidas y cenas navideñas, pero cuidado con atracar la bandeja de dulces.

Los mazapanes

Los mazapanes aportan entre 120 y 190 calorías. Están muy ricos, lo sabemos, pero no son nada sanos. Su alto contenido en azúcar les delata…

Como con la mayoría de estos dulces, la versión casera será la mejor opción. Y a pesar de eso, tampoco es que lleguen a ser súper sanos. Para que siga sabiendo a mazapán, pero sea un poco más light, puedes reducir la cantidad de azúcar en la mezcla.

Los polvorones

¿Qué sería de la navidad sin polvorones? Aunque estos dulces tan típicos aportan unas 160 calorías por unidad… La verdad que muy ligeros no son, pero se pueden hacer versiones caseras un pelín más sanas. ¿Cómo? La clave está en los ingredientes, añádele por ejemplo: harina de avena o harina de almendra, canela, stevia y un poquito de anís (sin pasarse).

Polvorones | Agencias

Los bombones

Los bombones valen para cualquier época del año, lo cierto es que son un tanto atemporales. En un principio no eran súper típicos de Navidad, pero como en Navidad todo vale, solemos incluirlos en la lista. Las calorías dependen de cada tipo de bombón, aunque bajos en calorías no son.

Si buscas una opción sana, escoge un bombón de chocolate negro lo más puro posible.

Las frutas deshidratadas

Higos, ciruelas, piña, naranja… y un sinfín de frutas secas podemos encontrar en estas fechas. Se puede llegar pensar que son sanas solo porque son fruta, el problema es que puede que estén bañadas en cantidades industriales de azúcar y otros edulcorantes.

No hay versión light en sí, lo mejor será que moderes su consumo. No se trata de no comerlo, solo de tener cuidado con las cantidades que tomas.

Y recuerda: las comidas navideñas solo son 5 en todas las fiestas. Aunque esos días hay muchos eventos sociales, intenta no cometer excesos cada vez que salgas de casa y si los cometes, compénsalos con comidas más ligeras los días posteriores.