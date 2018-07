Celebra el Día Mundial del Pan... ¡haciendo uno en casa, claro!

UNA RECETA BÁSICA PERFECTA PARA NEÓFITOS

Que no pasa nada, que el horno no es tu enemigo. De su interior no va a emerger un ser con tentáculos decidido a trocearte e introducirte dentro para acabar con tu vida de la peor de las maneras, sino que puede ser tu aliado y modificar sustancialmente tu día a día. Si nunca has hecho pan, sigue leyendo y piensa en que el Día Mundial del Pan puede ser una buena fecha para tu estreno. He aquí una receta sencillísima para que te hagas pan en casa sin complicaciones. Eso sí, tendrás que ponerte unas 24 horas antes de consumirlo. Lee, lee...