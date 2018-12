Aprende a combinar alimentos para potenciar sus propiedades saludables

Muchos alimentos que incluimos en nuestra dieta tienen beneficios para nuestro organismo, pero podemos potenciarlos aún más si los tomamos junto a otro alimentos que los complementan.

A esto hace referencia el término 'sinergia culinaria', que explica cuáles son las combinaciones perfectas entre distintos tipos de comida y cuáles debemos evitar. Si quieres ganar salud mientras comes, ¡mezcla!

Aguacate + tomate

El primero es rico en grasas saludables, necesarias para nuestro organismo, y en vitamina E. El segundo destaca por su alto contenido en antioxidantes (como el licopeno), vitaminas y minerales. Juntos, reducen el riesgo de sufrir cáncer y ayudan a tu sistema inmunológico a aumentar las defensas de tu cuerpo. Perfectos para una ensalada a la hora de la cena.

Salmón + ensalada verde

¡Hazte un plato combinado! Los antioxidantes, la fibra y las vitaminas que nos aportan las hojas verdes con las proteínas y ácidos grasos esenciales que contiene el salmón son el cóctel perfecto para ciertas zonas de nuestro cuerpo. Reduciremos el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y cuidaremos nuestro cerebro retrasando su envejecimiento.

Avena + cítricos

Es el cereal escogido por muchos nutricionistas para una alimentación sana, ya que gracias a su alto contenido en carbohidratos te da energía para toda la mañana, además de generarte esa sensación de saciedad, incorporando gran cantidad de vitaminas (B1, B2 y E) y fibra. Por otro lado, todas las frutas cítricas son una fuente de vitaminas y minerales y sirven como desintoxicante natural para nuestro organismo. Si los combinas en tu desayuno ayudarás a prevenir la aparición de enfermedades cardiovasculares, evitando el aumento del colesterol 'malo' (LDL).

Yogur + melón cantalupo

Lo habrás visto muchas veces en el supermercado, pero quizás todavía no has probado este melón que se caracteriza por su color anaranjado. ¡Es el momento de probarlo! ¿Por qué? Esta fruta tiene un alto contenido en vitamina A, C y ácido fólico y si lo combinas con yogur obtienes la mezcla perfecta para que tus defensas y tu sistema inmunológico estén al 100%.

Limón + té verde

¡Una combinación ganadora! Para desayunar, después de comer, en la merienda… El té verde tiene un gran número de beneficios para nuestro organismo: previene enfermedades cardiovasculares, combate el envejecimiento, ayuda a proteger nuestro organismo de la entrada de infecciones… Además puedes tomarlo en el momento que quieras, muy caliente en invierno o helado en verano. Si añades a esta bebida un chorrito de limón potenciarás sus beneficios para el corazón y el sistema inmune, gracias a la preservación de las catequinas (flavonoides) presentes de forma natural en el té.

Tomate + legumbres

El consumo de lentejas, garbanzos, judías y el resto de legumbres se está reduciendo en España en los últimos años. Es hora de reincorporar a nuestra alimentación diaria este alimento que es protagonista de muchas recetas de nuestra ‘dieta mediterránea’. Destacan por su contenido en proteínas de alto valor biológico y si añades a su cocción tomate, conseguirás aumentar sus efectos beneficiosos, protegiendo tu aparato digestivo de ciertas enfermedades o reduciendo el riesgo de sufrir cáncer de colon. Además, si estás intentando eliminar esos kilos de más, te ayudarán a saciarte gracias a su gran aporte proteico.