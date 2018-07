Seis maneras de comer entre horas sin sentirte culpable

Media mañana. Parece que han pasado años desde que tomaste tus tostadas con café a la hora del desayuno y tu estómago se despierta. ¿Qué haces? Una bolsa de patatas fritas, una barrita de chocolate… Productos que no solo no te saciarán, sino que además no te aportarán nutrientes esenciales. ¿Y en la merienda? Un delicioso cruasán con mantequilla o un donut glaseado, alimentos que suman grasas poco saludables a tu aporte energético. Es el momento de que aproveches esos ataques de hambre entre comidas para añadir a tu dieta las vitaminas, minerales, hidratos y proteínas que necesitas.

Imprescindible: la fruta

Muchos no tomamos una manzana, un puñado de fresas o unas rodajas de piña porque no somos capaces de encajarlo en nuestra alimentación diaria. Por eso hay que aprovechar tanto la media mañana como la merienda para incluir estos productos tan necesarios en nuestra dieta.

Nos aportan una gran cantidad de nutrientes imprescindibles para nuestro organismo, nos dan energía para la jornada y además tienen un efecto saciante. Sustituye esas gominolas con sabor a frutas por el producto original.

Un sándwich muy apetecible

Un clásico para la hora de la merienda es un rico bocadillo. ¿Por qué renunciar a él? Pero cuidado con el contenido.

Evita los embutidos y las cremas de chocolate. Escoge un pan integral o multicereales para aumentar la cantidad de fibra y haz diferentes combinaciones. Lechuga, tomate, pavo, queso desnatado… ¡Mezcla y disfruta!

Descubre los lácteos desnatados

Sí, lo sabemos. Ese tazón de leche con galletas de mantequilla o cereales azucarados parece irresistible.

Pero tenemos una opción muy sana para sustituirlo. Hazte con un yogur desnatado y añade frutos secos, avena y la fruta que más te apetezca. Puedes darle el toque final con un poco de miel. Un snack que te aporta tanto energía como vitaminas y minerales esenciales.

No renuncies al chocolate

Es cierto, puedes tomar este alimento de dioses, pero con moderación y en su versión más pura.

Elimina las chocolatinas con caramelo de tu media mañana y descubre el chocolate negro. Un par de onzas te quitarán el ansia de dulce y, además, te beneficiarás de sus propiedades antioxidantes.



Las virtudes de los frutos secos

No abras esa bolsa de patatas fritas y deja a un lado esas bolitas de chocolate. Disfruta de un picoteo saludable con todas las variedades de frutos secos que existen. Almendras, nueces, pipas de calabaza…

Suman a tu ingesta grasas saludables y sacian tu apetito. En esta mezcla puedes añadir unas uvas pasas, son una fuente de energía y antioxidantes. Y no olvides el producto estrella de estas fechas: las castañas. Es uno de los frutos que menos grasas te aportan y su contenido en vitaminas y minerales es muy alto. Aprovecha el invierno y tómalas asadas. ¡Deliciosas!

Alternativas saludables

Hay algunos productos que son nuestra perdición. Pero podemos sustituirlos por variantes más sanas y sin perder ese sabor que nos encanta. ¿Te encantan los nachos con guacamole?

Haz guacamole casero con aguacates, pimiento verde, un poco de cilantro y cebolleta y un chorrito de lima. Y sustituye los nachos por pan integral tostado o crudités de verduras. ¿No puedes vivir sin esas chocolatinas rellenas y crujientes? Prueba las manzanas con un poco de mantequilla de cacahuete o miel.