¿Sabes cuál es el sándwich más guarrete?

YUMMMMMYYY

Tú eres una de estas (muchas) personas que tiene un secreto bien guardado de algún placer foodie que no se puede reconocer en público por ser excesivamente guarrete. ¿Mojas las chips en Nutella? ¿El queso en café con leche? Tranquilo, no estás solo, cada uno tiene sus pecaditos personales. Este bocata es uno de los nuestros. Te damos la receta del sándwich choco-banana (sólo apto si no estás a dieta).