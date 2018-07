Lavar la fruta y la verdura no sirve para nada

Randy Worobo, profesor de la Universidad de Cornell, y Linda J Harris de la Universidad de California-Davis explican dos trucos para proteger nuestros alimentos de las bacterias. El primero es no lavar ni enjuagar una ensalada o un vegetal en cuyo envase ponga explícitamente que ya ha sido lavado antes de ser empacado. Seguramente lo ensuciaremos más aunque no sea nuestra intención.

También nos advierten de que no debemos utilizar un cuchillo o cualquier utensilio de cocina para manipular un alimento después de que éste haya estado en contacto con un alimento crudo como la carne. Esto es porque al estar crudo puede transmitir una gran cantidad de bacterias a otros alimentos.

Así, ambos profesores afirman que es mejor pelar los alimentos que lavarlos cuando se trata por ejemplo de unos tomates o unas zanahorias. Por otro lado, la superficie de una frambuesa o una fresa no es la misma que la de una manzana, por lo que no podemos enjuagar ambas de la misma manera. Esto es porque las primeras tienen una superficie más uniforme y hay que incidir más en ella para que el resultado sea más efectivo. Por el contrario, la piel de una manzana es lisa así que no entraña ninguna complicación.

Expertos explican que es mejor pelar los alimentos que lavarlos | Pixabay

Las bacterias son los patógenos más habituales en los alimentos junto con mohos y levaduras y si las ingieres puedes tener una infección o una intoxicación. Pero no hay que preocuparse ya que las bacterias que se encuentran en las frutas y los vegetales no son dañinas para nuestro organismo. Cocinar un alimento es más efectivo a la hora de desinfectarlo que enjuagarlo pero en muchos casos se pierden los nutrientes principales durante la cocción.

En el Consumer Report Study realizado en 2015 se demostró que al 85% de los americanos les preocupa el uso de los pesticidas en los campos de cultivo y por eso son asiduos a enjuagar los vegetales. No obstante, Worobo explica que el uso de los pesticidas en EEUU está perfectamente controlado, por lo que generalmente no debería suponer peligro alguno.