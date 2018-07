¿Hay alimentos que provocan dolor de cabeza?

El dolor de cabeza es un problema muy frecuente, que suele afectar más a las mujeres que a los hombres, y no, no siempre viene acompañado por causas como el estrés, cambios hormonales o herencia familiar.

La alimentación forma un papel clave. Numerosos estudios científicos han puesto de manifiesto que la alimentación y los dolores de cabeza están directamente relacionados en muchos casos. El punto positivo es que, a diferencia del resto de factores, la alimentación sí se puede controlar. Nosotros somos los que decidimos qué comer.

Es cierto que no todos los alimentos afectan por igual, unos tienen más impacto que otros en las cefaleas. Además, no a todo el mundo, todos los alimentos le afectan por igual, muchas veces dependerá de las condiciones y del funcionamiento del organismo de cada uno. Aun así, si no quieres padecer incómodos dolores de cabeza, evita o reduce la cantidad de estos alimentos:

El azúcar

Todos sabemos los inconvenientes que tiene el azúcar para el organismo de cualquier persona. Y para el dolor de cabeza también. El azúcar tiene una relación directa con los dolores de cabeza. Entre otras cosas, el azúcar es un alimento vasodilatador de las arterias cerebrales y esto suele estar relacionado con migrañas y cefaleas. Ocurre lo mismo con los edulcorantes.

Los lácteos

En general, casi ningún lácteo, es el alimento más ideal para evitar los dolores de cabeza. Los lácteos fermentados son los que más relacionados están con los dolores de cabeza, son ricos en tiraminas, una sustancia que funciona como vasoactivo y que se acumula en la sangre originando estos dolores.

Las harinas refinadas

Si quieres deshacerte de los malditos dolores de cabeza, debes tener cuidado con las harinas refinadas. Las harinas refinadas afectan al bienestar general de las personas y, por tanto, también afectan a los dolores de cabeza y a las migrañas.

Opta por las harinas integrales, son mucho más sanas ya que tienen más cantidad de vitaminas, minerales y fibra. Además, se absorben lentamente y evitan los altos niveles de glucosa en la sangre.

Mejor elige las harinas integrales antes que las refinadas | G + J

El café

Esta es la eterna contradicción. Lo mismo que es bueno para algunas cosas, es malo para otras, ¿la solución? Su consumo moderado. Muchos dolores de cabeza se asocian con el alto consumo de cafeína, pero también hay que decir que el café es un fantástico bloqueador de las famosas aminas, enzimas conocidas por su íntima relación con las cefaleas. La falta de café puede producir dolor de cabeza, pero un elevado consumo de café también.

El consumo moderado de café es lo ideal | G + J

Embutidos y alimentos en lata

Las verduras y las legumbres enlatadas o en conserva, por ejemplo, son alimentos con altos porcentajes de nitratos y estos tienen una estrecha relación con los dolores de cabeza y las migrañas. Exactamente lo mismo ocurre con los embutidos, pueden provocar dolores de cabeza porque contienen muchos nitratos. Por eso, lo mejor es tomar alimentos naturales.