Diez consejos para sacar el máximo partido a tu lavavajillas

UTILÍZALO INCLUSO PARA COCINAR

A menudo te sorprendes a ti mismo lamentándote de que tu lavavajillas no lava bien, de que los electrodomésticos ya no son lo que eran y maldiciendo la dichosa obsolescencia programada. En el caso del lavavajillas, esto ocurre porque no le sacas el suficiente partido y porque en ocasiones no lo cuidas bien. Te damos algunos consejos para sacar todo el partido posible a esta maquinita que tantas discusiones conyugales nos ha ahorrado.