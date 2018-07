Cómo liarla parda en San Valentín: 10 'fails' que harán que tu amor huya

Ah, l' amour... love is in the air... bailar pegados es bailar... Se acerca San Valentín, amigos, una fecha ideal (en el caso de los que tienen pareja) para hacer una de estas dos cosas: afianzar vuestro amor o destruirlo para siempre. Si estáis en el primer caso, tomad nota de estas cuquimonerías para evitarlas por todos los medios. Si sois del segundo grupo, emulad a estos seres humanos que destrozaron su amor haciendo recetas lamentables. La elección es vuestra, amiguetes.