¿Te aburres con la manzana? Estas recetas le dan la vuelta a la fruta

'An apple a day keeps the doctor away' (una manzana al día aleja al médico de tu vida), dice el refrán y lo cierto es que muchos seguimos a rajatabla esta máxima y de momento la cosa va bien... Sin embargo, es cierto que a veces una manzana puede resultarnos demasiado simple y pedimos un plus. Con ayuda de los chefs Carlos Núñez (Atlantik Corner) y Pepe Solla (Atlántico), nos hemos lanzado a hacer un par de recetas innovadoras. La manzana elegida es la variedad Pink Lady, con su equilibrio entre acidez y dulzor, que la hacen ideal para maridar con un amplio espectro de ingredientes.

Ostras, manzanas, jugo de pepino y apio (por Pepe Solla)

Ingredientes:

Cuatro ostras gordas

Un pepino

Tabasco verde

Sal

Dos manzanas

Ácido cítrico

Apio

Flores de capuchina

Preparación:

Primero hacemos el jugo de pepino, licuando la verdura y añadiendo la sal y el tabasco verde. Por otro lado, asamos las manzanas a 180 grados en el horno hasta que estén bien hechas, las trituramos con un poco de ácido cítrico, colamos, enfriamos y reservamos. Abrimos las ostras y, al emplatar, ponemos un poco de jugo de pepino debajo. Terminamos con la manzana, el apio y las flores.

Manzanas al vino del Bierzo con queso de Lugo (por Carlos Núñez)

Ingredientes:

Cuatro manzanas

150 gramos

piel de naranja

canela

Una botella de vino tinto del Bierzo

Un queso Arzúa-Ulloa



Preparación:

Hervimos las manzanas en el vino junto con el azúcar, la piel de naranja y la canela durante una hora a fuego lento. Las servimoscortadas con el queso y vertemos el vino que hemos usado para cocer por encima.