Yamazaki Sherry Cask: el mejor whisky del mundo se elabora en Japón

¿Por qué Yamazaki Sherry Cask es el mejor whisky del mundo?

Este whisky japonés es, pese a sus más de 40º y aunque parezca mentira, un brebaje suave y delicado, pero al mismo tiempo intenso y muy maduro. Se nota el alcohol, claro, pero éste está perfectamente integrado en un licor que debe su calidad a numerosos factores. En primer lugar, a la genialidad del maestro Shinji Fukuyo, encargado de seleccionar personalmente las barricas en las que se va a madurar el whisky, ya que su obsesión es lograr el equilibrio perfecto (y damos fe de que lo ha conseguido) entre la malta de Yamazaki y la barrica de Jerez. Es, por tanto, como aseguran en Suntory, la destilería japonesa creada en 1899, "la fusión perfecta entre España y Japón". Tan perfecta que su edición de 2013 recibió el premio al mejor whisky del mundo por parte de la Jim Murray's Whsinky Bible.

¿Por qué un whisky que se hace en Japón se marida en barricas de Jerez?

Los whiskys de Suntory se envejecen en barricas de Jerez desde 1924, cuando el creador de la destilería, Shinjiro Torii, comenzó a elaborar sus whiskys aprovechando las barricas de Jerez que importaba para mezclar su famoso vino dulce de Akadama. Desde entonces, todos los destilados de Suntory se envejecen en este tipo de barricas, que en la actualidad se seleccionan tras un riguroso proceso. De hecho, Fukuyo visita regularmente el norte de España para asegurarse que el roble que él mismo selecciona sea el que se envía a las bodegas que fabrican el Jerez y que, tres años más tarde, llegan a Japón para dar cobijo al Yamazaki Sherry Cask.

¿Cómo se consigue que la fuerza del Jerez no acabe eclipsando a la malta del whisky?

Al parecer, Fukuya controla escrupulosamente todo el proceso, desde la selección de los robles hasta los tres años de elaboración de Jerez antes de que las barricas lleguen a Japón. Una vez allí, se seleccionan meticulosamente las mejores barricas, precisamente aquellas que no rompan el equilibrio entre el Jerez y la malta. Dicen quienes le han visto trabajar que Fukuya trabaja con una mezcla de precisión matemática e inspiración de artista a la hora de seleccionar los ingredientes perfectos para envejecer sus creaciones.

¿Cómo es Yamazaki Sherry Cask 2016?

Es un whisky de intenso color marrón oscuro, con notas de pasas y tomate seco en nariz, además de clavo y cacao. En boca es dulce y a su vez muy intenso, suave y evocador, con notas de chocolate con avellanas. Es un whisky persistente, envolvente, con un final muy prolongado entre ácido y agridulce. De hecho, son muchos quienes están empezando a maridar sus platos con whisky –a secas, sin mezclar ni rebajar–, cosa que requerirá, dada su persistencia en boca, apenas un dedo de este brebaje para toda una comida.

¿Cómo debemos consumir este whisky?

Tanto en Suntory como cualquier sibarita que se precie nos dirán que podemos consumirlo como más nos guste, aunque nosotros matizaremos que más vale no mezclar en exceso una joya de estas características a no ser que sea estrictamente necesario. Fukuyo recomienda servirlo solo, con hielo o con agua para comprobar de inmediato esa mezcla entre intensidad, suavidad y complejidad de sabores, que comienza con una nota dominante fresca y bien definida y da paso a un dulzor con toques de pasas, elegante e intenso.

Por tanto, ¿están prohibidos los combinados?

Y no es que digamos no a los combinados con whisky, pero para ellos escogeríamos otras propuestas de Suntory, como el Hakushu, un whisky algo más sencillo, o incluso el Hibiki. Durante la presentación en Barcelona, tuvimos ocasión de probar algunos cócteles con Hibiki de la mano de Fizz Bartenders, desde un Old Fashioned clásico a algunas muestras de coctelería de vanguardia.

¿Ya está en el mercado la edición de 2016?

Así es. Desde el 1 de febrero encontramos ya en el mercado las 5.000 botellas de la edición de 2016, que se venden a un precio de 300 €-