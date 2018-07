¿Quieres catar el vino de James Bond? Acércate al Famous Wine Festival de Avilés

Los amantes del vino y los idólatras (mejor aún si son 'wine lovers' y fans de alguna 'celebrity') deberían saber que Avilés acoge del 2 al 12 de junio la cita soñada para ellos. Durante estos días, van a poder disfrutar de buenos vinos que, además, están elaborados o avalados por personajes famosos: el Famous Wine Festival (FWF), que reúne a más de una veintena de bares de la ciudad asturiana durante estos días.

El Famous Wine Festival, que alcanza la cuarta edición dado el éxito que tiene (las consumiciones se cuentan por miles), podría ser un encuentro sin más sustancia que los nombres de 'celebrities' que tienen un vino, pero no todas las estrellas del mundo del espectáculo y el deporte hacen buenos vinos. Y en eso la organización del FWF es taxativa; si los tragos no van a ser buenos, da igual lo famosísimo que sea el personaje que haya detrás de la botella porque no tienen cabida en Avilés.

Además, son copas que a menudo solo se pueden catar allí porque muchas de las botellas que se ofrecen in situ no se comercializan en España y se ofrecen a precios populares. Por eso se trata de una cita única en el mundo. a la que incluso se han apuntado algunos establecimientos de las localidades vecinas de Salinas y Piedras Blancas.

Además de su innegable interés enológico, lo divertido del FWF es que la ciudad cambia de piel para celebrar el festival, ya que acoge conciertos de rock (este año, con bandas tributo a los Stones y a AC/DC), catas... Además, los bares que participan en la ruta se 'tunean' en función del vino que sirven (si es de un cineasta, proyectan películas; si es un músico, sus canciones…). Los locales se decoran con motivos del famoso representado y a veces hasta sortean objetos personales suyos.

Este año vale la pena ir porque se podrán catar como novedad el vino solidario de Daniel Craig (sí, amigos, James Bond es duro de pelar pero tiene corazoncito); el último que ha sacado al mercado el diseñador Roberto Cavalli, elaborado en la Toscana; las botellas que uno de los protagonistas de 'Parque Jurásico', Sam Neill, venidas de la lejana Nueva Zelanda, llamadas Picnic y elaboradas con pinot noir; y el chardonnay de Francis Ford Coppola (el cineasta es un clásico del FWF por la calidad de sus propuestas).

El exfutbolista Julio Salinas y Juan García, mister Mundo 2007, que también elaboran sus propios vinos, han anunciado que se darán un garbeo por Avilés, donde el modisto Francis Montesinos presidirá una cata con sus creaciones.

Son las novedades de un festival que ha tenido durante estos tres últimos años propuestas con los nombres de Joan Manuel Serrat, Fernando Alonso, Leo Messi, Andrés Iniesta, Antonio Banderas, George Clooney, Brad Pitt y Angelina Jolie, Bob Dylan, Julio Iglesias, The Rolling Stones, Motörhead, Albano, Roberto Verino, Amaya Arzuaga, Rafael Moneo, Fran Rivera, Loquillo, AC/DC… Una constelación de estrellas que, además, saben hacer buen vino.