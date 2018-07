Ha nacido la bebida para la resaca con la que te levantas como si nada

Un buen día, Sisun Lee, un ingeniero que trabaja en Tesla y que antes trabajó en Facebook, se fue un par de semanas de viaje a su país natal, Corea del Sur. Allí se fue de juerga con sus colegas, divirtiéndose y emborrachándose. Antes de irse a la cama, sus amigos le recomendaron que se metiera entre pecho y espalda bebidas herbales tradicionales de ese país asiático para prevenir la resaca... Y así fue, al día siguiente se levantaba hecho una rosa. De vuelta a Estados Unidos intentó conseguir bebidas similares, pero no las encontró, y acabó importando las que había probado en Corea del Sur. Pronto decidió que tenía que lanzar su propio elixir contra la resaca.

Lo mejor es beberla antes de ir a la cama. | Morning Recovery

Un año después Morning Recovery está a punto de salir al mercado. Se trata de una bebida con sabor a melocotón que decenas de personas han tenido la fortuna de probar para asegurar, en una gran parte, que, efectivamente, funciona. Pero, ¿cómo lo ha hecho? Para desarrollar este proyecto, Lee se puso en contacto con la doctora Jing Liang, profesora de la Universidad de UCLA (California-Los Angeles) y una verdadera experta en el estudio de bebidas con hierbas para tratar la resaca. Descubrieron que el ingrediente 'secreto' que hacía que las bebidas coreanas funcionara es un compuesto a base de hierbas llamado dihidromiricetina (DHM), un flavonoide de origen vegetal que se encuentra en el árbol oriental de la pasa y en el té de ratán.

El DHM funciona de la siguiente manera: cuando tenemos resaca, lo que ocurre es que nuestro hígado no es capaz de manejar el exceso de alcohol que estamos ingiriendo. Lo que ocurre entonces es que se genera un ácido tóxico que puede causar náuseas, dolor de cabeza, vómitos, etc. El DHM le echa un cable al cuerpo para que sea capaz de eliminar ese ácido tóxico y liberarnos de la pesada carga de la resaca. Al mismo tiempo, Lee se dió cuenta de que, con el consumo de alcohol, el cuerpo también pierde vitamina B y vitamina C, con lo que decidió añadirlas a la fórmula de Morning Recovery.

Morning Recovery se come la resaca | Morning Recovery

¿Cómo funciona? Muy sencillo. Solo hay que irse de marchuqui, beber tanto como uno quiera y, antes de irse a la cama, tomarse una de las botellitas de 100 mililitros de Morning Recovery. El propio Sisun Lee probó su efectividad durante otro par de semanas de fiesta continua. Para percatarse de que estaba totalmente borracho se grababa mientras bebía para, al día siguiente, descubrir que estaba como si no hubiera tomado ni una cerveza. ¿Cómo se puede conseguir este milagro? Ya se puede reservar online en Indiegogo, con packs de seis a partir de 20 dólares, unos 18 euros, gastos de envío aparte. Los voluntarios que la han probado coinciden con Lee en que este suplemento alimenticio es capaz de frenar los efectos de la resaca y, eh, eso no se paga con dinero.