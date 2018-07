Los mil beneficios del agua de sandía, ¿mito o realidad?

¿Es un potente anticelulítico?

Falso. Muchos son los que aseguran que el agua de sandía acaba con la odiada celulitis, pero, según los nutricionistas, estas afirmaciones no se basan en ninguna prueba científica. Algo parecido pasó con la piña, que en su momento se vendió como el fruto estrella para combatir la piel de naranja, cuando lo único que funciona es comer saludable y poca grasa. Está claro que consumir sandía en vez de una hamburguesa permitirá evitar la aparición adicional de piel de naranja, pero no borrará la que ya está visible.

¿Sacia el apetito?

Verdadero y falso. Si bien comer fruta permite reducir la sensación de hambre, consumir únicamente su jugo no tendrá el mismo efecto ya que al extraerlo se pierden sus fibras, causantes de la saciedad. En resumen, es muy fácil, si quieres un tentempié saludable y eficaz es mejor comer un cuarto de la sandía que solo beber su jugo.

Agua de sandía | Cocinatis

¿Es un buen aliado para la dieta?

Verdadero. A pesar de su sabor dulce, la sandía es baja en calorías (sólo 30 kilocalorías por cada 100 gramos). Tampoco contiene grasa y no provoca picos de azúcar en la sangre, causantes de los antojos. Pero, por supuesto, todo debe ser consumido con moderación, ya que al ser un alimento dulce, no hay que tragarse el jugo de una sandía entera cada día...

¿Elimina las grasas malas?

Falso. Los expertos son categóricos contra esta teoría: ningún alimento permite quemar las grasas. Si bien la sandía puede contribuir a luchar contra el colesterol malo, no hará milagros y no acabará con la grasa abdominal, por ejemplo.

¿Prolonga el bronceado?

Verdadero. Al igual que las zanahorias, la sandía contiene carotenoides. Esta sustancia antioxidante promueve la producción de melanina que protege la piel de los rayos UV e intensifica el color marrón. Así que este jugo se puede consumir como complemento para preparar la piel antes de su exposición (pero no os olvidéis de la crema con alto índice de protección, por supuesto).

Agua de sandia | Cocinatis

¿Contribuye a controlar las enfermedades cardiovasculares?

Verdadero. Su contenido en vitamina C y carotenoides es bueno para luchar contra las enfermedades del corazón. Consumido regularmente y en cantidades adecuadas, estos antioxidantes ayudan a luchar contra el envejecimiento de las células y, por consiguiente, contra las enfermedades cardiovasculares. Para aumentar este efecto, se pueden consumir también semillas oleaginosas (almendras, nueces, avellanas, castañas...) junto con la sandía, ya que su grasa reforzará los efectos de los carotenoides.

¿Es digestivo?

Falso. La sandía es de por sí fácil de digerir porque no tiene nada de grasa, pero no tiene propiedades digestivas. Así que no cuentes con el agua de este fruto para digerir la paellita del domingo o las salchichas zampadas en la barbacoa.