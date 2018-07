Cinco cosas que puedes hacer para paliar la resaca de mañana (Y cinco que ni de broma)

La fiesta de Nochevieja puede continuar hasta que el cuerpo aguante... pero siempre tiene una cuesta abajo, una pendiente que hace que la cabeza nos duela, tengamos náuseas y el estómago del revés. Hay métodos que funcionan y otros que no para paliarla (que no eliminarla). Ata Pouramini es director de Quiropractic Valencia, experto en nutrición y uno de los quiroprácticos más reconocidos. Él nos dice cinco remedios que no funcionan y hay que evitar y otros cinco que nos vendrán de maravilla.

Un hombre intenta superar la 'resaca' | Agencias

NO HAGAS ESTO: EMPEORA LA RESACA

Nada de tomar paracetamol o ibuprofeno. El hígado ha sufrido mucho en la metabolización del alcohol. Si combinas éste con los medicamentos, puedes provocar daño hepático.

Nada de grasas ni azúcares refinados. Hay que dejar a este órgano descansar. Está trabajando en la limpieza de las impureza y los tóxicos del alcohol. Aunque se sienta vacío en el estómago, la comida debe ser ligera.

La sauna o el spa no son 'detox'. La combinación de alcohol, altas temperaturas y sudor te puede conducir a un nivel alarmante de deshidratación. Es un mal consejo, muy, muy peligroso, advierte Pouramani.

Aún quedan ginebras por descubrir, aunque no lo creas. | Cocinatis

Nada de copas. Así comienza el círculo vicioso del alcohol. Mañana será otro día. Límpiate por completo.

Prescinde del café. No hay que envalentonarse con la mejoría de después de comer. Es preferible olvidarse del café, porque es diurético, con lo cual nos va a deshidratar más y no ayudará ni al esófago ni al estómago.

ESTO SÍ TE PUEDE AYUDAR

Apuesta por 'snacks' saludables. Para contrarrestar las bajadas de azúcar y de minerales, se aconsejan las mini-comidas, con aperitivo revitalizantes: plátano y nueces.

Ensalada de espinacas, pollo y garbanzos tostados | antena3.com

Dale a la hoja verde. Espinaca y también achicoria pueden ser ingredientes para poner en ensaladas. Vitaminas y minerales anti-resaca que te pueden hacer volver por la puerta grande como si nada hubiera pasado nunca.

Atún o sardinas para la cena. La vitamina B12 es una poderosa aliada para salir del pozo. Alimentos que pueden funcionar: atún, sardinas o algo de marisco. En Navidad, además, es posible que te lo encuentres en la mesa.

Té con jengibre para desayunar. Para quitar las náuseas y como alternativa al café. Si se añade un huevo pasado por agua, mucho mejor.

Agua para beber, pero también para comer. Rehidratarse es básico. No se trata sólo de beber agua, insiste Pouramini, sino de tomar alimentos ricos en ella, por ejemplo, la pera o un caldo de verduras.