Zeus no pudo despedirse de su madre, Sara Montiel: "He aprendido a vivir con ello pero no me he podido curar"

Sara Montiel vivió una vida de película y ajena al qué dirán. Cumplió su sueño de ser artista, pero también el de ser madre, que fue el gran papel de su carrera.

Antonia Abad, su nombre real, adoptó junto a su marido Pepe Tous, a Thais en junio de 1979 y a Zeus en julio de 1983. Ambos, desde muy pequeños, acompañaron a su madre encima de los escenarios y ella siempre presumía de sus hijos.

La hija mayor siempre tuvo claro que quería vivir al contrario que su madre, apartada de los focos. Sin embargo, Zeus siguió sus pasos como cantante, siempre con ella a su lado. Tanto que incluso cambió su nombre de Zeus Tous a Zeus Montiel.

Sus canciones tienen su esencia propia, pero siempre ha demostrado amor y admiración por su madre, que incluso participó en un videoclip con él pocos meses antes de fallecer.

En abril de 2013, cuando murió Sara Montiel, Zeus decidió refugiarse en la música y hoy, a pocos días de cumplir 41 años, nos ha visitado para presentar su nuevo single, Ma cherie, y recordar además la vida de su inolvidable madre.

Zeus, cuando comenzó en la música, siempre confió en su madre y le pidió consejos y ahora, años después de su fallecimiento, sigue pensando en lo que ella le decía. Eso sí, a pesar del esfuerzo y la dedicación, mucha gente le pone una etiqueta por el hecho de apellidarse Montiel.

"Ser el hijo de también tiene su parte oscura", ha dejado claro, aunque también le haya abierto muchas puertas.

Algo que Zeus no ha conseguido curar ha sido el no haberse podido despedir de sus padres. "Vivo con ello pero no lo he podido curar", ha asegurado. Y es que él siempre aconseja que se aproveche el tiempo con los padres, abuelos o hijos porque nunca se sabe cuándo va a ser el último.

La última imagen que Zeus tiene de su madre es de espaldas, una mujer que, según ha contado, era muy campechana y humilde. "Era Sara Montiel cuando se maquillaba", ha dicho.