La vida de Carlos Alcaraz fuera de las pistas de tenis: ¡Descubre cuáles son todos sus gustos!

Carlos Alcaraz no para de ganar dentro de las pistas, pero... ¿Te has planteado qué hace cuando no está jugando al tenis? A sus 19 años, tiene mucha vida en sus ratos libres y gracias a las redes hemos podido conocer muchos de sus gustos.

Por ejemplo, le encanta comer tostadas al aire libre, además de conducir, hacer deporte como pádel surf o las raquetas. También le gustan las charlas con amigos y fotografiarse con sus cantantes favoritos.

Eso sí, aún no tiene pareja, aunque no está para nada solo, porque su familia lo acompaña haya donde va a alguna competición.