Vicky Martín Berrocal, feliz por el abrazo de Manuel Díaz y su padre: “La vida no podía no darle ese regalo”

Vicky Martín Berrocal fue durante 4 años pareja de Manuel Díaz ‘El Cordobés’, con quien tuvo a su hija Alba. “El gran hombre de mi vida”, ha dicho la diseñadora. Durante el tiempo que estuvieron juntos, el diestro todavía estaba luchando por que su padre lo reconociese, algo que acaba de conseguir.

La diseñadora, sin embargo, ya había visto el abrazo entre padre e hijo y por ese motivo la noticia no le sorprendió tanto, aunque, eso sí, reconoce que la foto era brutal. “Hablaba tanto, no necesitabas una imagen en movimiento”, ha afirmado.

“No puede ser que esto no vaya a pasar”

En ese momento le removió el que lo hiciese público y se quitase ese peso de encima, sobre todo porque, según ha dicho, Manuel Díaz ha sido generoso y ha llevado la verdad de su madre. “La vida no podía no darle ese regalo”, ha dicho la diseñadora.

A pesar de que Manuel Benítez está muy en forma, Vicky ha contado que ya tiene una edad y que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. “No puede ser que esto no vaya a pasar”, pensaba ella.

Manuel Díaz fue quien se lo contó a la diseñadora, un momento muy especial en el que se acordó de su padre, que ya intentó cuando vivía que este reencuentro se produjera. Incluso ella ha explicado que, en una ocasión, siendo novia del diestro, se encontró con Manuel Benítez y fue tajante con él: “Si tú no eres el padre de Manuel, Manuel no tiene padre”, le dijo.

Él, sin embargo, no le respondió, pero bastó una mirada. “Hay verdades que no necesitan ser contadas”, ha dicho.

Este reencuentro le ha dado descanso también por su hija, ya que ella no quería que Alba no conociera a su abuelo, a pesar de que la joven expresó en alguna ocasión que no quería conocerlo hasta que no conociera a su padre. “Sería injusto”, ha dicho.