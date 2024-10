Verónica Hidalgo se rompe recordando su batalla por madre: "Pensé en tirar la toalla varias veces"

Verónica Hidalgo es modelo y fue Miss España. Sin embargo, su éxito en lo profesional se ha visto opacado desde hace años por un drama personal: no conseguía ser madre.

Tras tres años intentándolo, Verónica por fin ha conseguido su sueño. A sus 42 años, ha logrado quedarse embarazada tras un proceso de fecundación in vitro muy duro. El desgaste económico y físico llega a dejarle sin energías para nada.

"Pensé en tirar la toalla varias veces", ha advertido, entre lágrimas. Aunque empezó el proceso con ilusión, al ver que el proceso fallaba, empezó a perder las fuerzas.

Un proceso que, a parte de costoso, desgasta su relación de pareja y llega a hacer que se replantee si seguir o no con su ella. Sin embargo, la modelo asegura que Juan Andrés González, su marido, es quien le ha hecho seguir adelante. "Si no fuera por él, yo no estaría embarazada", ha asegurado.

Finalmente, después de pruebas y fecundaciones fallidas, por fin descubren lo que le impedía quedarse embarazada: una obstrucción en las Trompas de Falopio. Tras una operación, logra su objetivo y, a día de hoy, está de 7 meses. Una historia de superación que le ha permitido cumplir un sueño.