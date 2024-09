Los vecinos de los supuestos 'inquiokupas', en contra de Manu Tenorio: "Todo lo que ha dicho es mentira"

La batalla de Manu Tenorio contra sus supuestos 'inquiokupas' se recrudece. En Y ahora Sonsoles hemos hablado con los vecinos de la comunidad de Sanlúcar de Barrameda, que se han posicionado a favor de la familia.

"Todo lo que ha dicho es mentira", han asegurado, "esto es la gran mentira que se ha montado para hacer el disco nuevo que está sacando". Los vecinos creen que es todo fruto de una campaña publicitaria y acusan al cantante de inventarse los hechos.

La campaña a favor de la familia de 'inquiokupas' está encabezada por Pepa Pérez, la presidenta de la comunidad. Todos advierten que el interés de Manu Tenorio por desalojar a la familia y a sus tres hijos nace de querer convertir el piso en una vivienda turística. "Lo que quiere hacer es, como hacía antes, meter a 300 hippies ahí por 50 euros cada uno y montar la fiestecita que montaba", han señalado.

Aunque los vecinos corroboran que los supuestos 'inquiokupas' "están pagando a quien tienen que pagar", no pueden confirmar la existencia de las cartas de Hacienda de las que hablaba la familia.

Sin embargo, no todos los vecinos se posicionan a favor de los 'inquiokupas'. Su exjefe de un local de Sanlúcar de Barrameda asegura que el marido decidió que hasta que no le arreglaran las averías, no pagaría el alquiler. "Yo sabía que no estaba pagando", ha advertido.