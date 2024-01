El triple crimen de Morata de Tajuña por un ajuste de cuentas: ¿Cómo de cara puede salir una estafa del amor?

El triple crimen de Morata de Tajuña (Madrid), donde tres hermanos han aparecido sin vida en su domicilio, ha venido desencadenado por una estafa del amor de la que estaban siendo víctimas Ángela y Amelia.

Sus cuerpos fueron hallados con varios golpes y quemaduras y el detenido y presunto asesino de los tres ha confesado el crimen y ha declarado cuáles fueron los motivos, según él.

¿Quién es Dilawar Hussain Fazal, el asesino de los hermanos de Morata de Tajuña?

Dilawar Hussain Fazal es un hombre de 43 años, de origen pakistaní y que es apodado como 'El Negro'.

En la zona es conocido porque trabajaba en el locutorio del pueblo y la relación con dos de sus víctimas, Ángela y Amelia, comenzó cuando ellas decidieron alquilarle una habitación con el fin de generar ingresos.

El hombre estuvo cinco meses viviendo con ellas y, tras la convivencia, el asesino confeso se convirtió en su prestamista, ya que las hermanas necesitaban dinero para dárselo a quienes pensaban que eran sus amantes.

En febrero de 2023, el asesino se encaró a Amelia e incluso la amenazó y, casi un año después, ha confesado haber asesinado a los tres hermanos, según él, porque lo habían arruinado y no tenía nada.

El asesino confeso ha declarado, además, que había perdido su casa por dejarles dinero a ellos.

Un asesinato que se produjo cuando el asesino confeso entró en la vivienda de los hermanos, de la que todavía guardaba una llave, y se encaró con Amelia. Le reclamó la deuda y, posteriormente, le golpeó violentamente hasta matarla.

Posteriormente apuñaló a Ángela y Pepe. Los tres cuerpos aparecieron parcialmente calcinados.

Así cayeron Amelia y Ángela en la estafa del amor

La historia de Ángela y Amelia con sus supuestos amantes comenzó con un mensaje en redes al que hemos accedido en exclusiva.

"Me asombró la increíble belleza con la que Dios te creó. Si no te importa, quiero que me agregues como amigo", le dijo el estafador a Ángela, que cayó en la trampa al igual que hizo su hermana Amelia apenas años antes.

Ambas comenzaron entonces una falsa relación con ellos, a pesar de que nunca los vieron en persona. Ellos les pedían dinero y, poco a poco, fueron vaciando sus cuentas hasta que les prometieron una herencia de 7 millones de euros.

La identidad de los estafadores del amor de las hermanas de Morata de Tajuña

En 'Y ahora Sonsoles' hemos accedido en exclusiva a los rostros que utilizaban los estafadores del amor que captaron a Ángela y Amelia.

Toda la investigación se centró en una estafa nigeriana que finalmente acabó en un ajuste de cuentas.

Esta no es la primera vez que alguien fallece pensando que ha encontrado el amor, cuando en realidad están siendo víctimas de una estafa.

En 'Y ahora Sonsoles' hablamos con una amiga de Lola (nombre ficticio), una mujer que murió sola y arruinada después de que un hombre contactara con ella tras la muerte de su marido.

Esta mujer cambió toda su vida por el que pensaba que era su novio, incluso le dio las claves bancarias y le ingresó la herencia de su marido, que ascendía a alrededor de 200.000 euros.

Durante los dos años que tuvieron esta supuesta relación, el estafador nunca se presentó y un día llamó a Lola al no tener noticias de ellas. Había fallecido.

El caso de Alicia, estafada del amor en dos ocasiones

A raíz del asesinato de los tres hermanos de Morata de Tajuña (Madrid), hemos hablado con Alicia, una mujer que cayó en las garras de su estafador del amor en dos ocasiones y que se ha quedado en shock con la noticia del crimen.

Todo comenzó cuando ella estaba pasando por un momento emocional complicado y le llegó una solicitud de amistad de un hombre.

Comenzó así una relación que desembocó en el vaciado de las cuentas bancarias de Alicia, con la excusa de que tenía que hacer pagos a hospitales, hoteles e incluso para arreglar el coche.

Fue su propio hijo quien le advirtió de la estafa y Alicia denunció. Sin embargo, hace menos de un año, cuando se divorció, volvió a caer en la trampa.

Ahora ha dejado de contestarle, pero su pesadilla continúa porque su estafador vive cerca y sigue arruinando a mujeres. A ella, en total, le ha estafado alrededor de 200.000 euros.

El empleo de identidades de famosos para las estafas del amor

Los estafadores del amor no solo suplantan la identidad de personas anónimas, sino que en muchas ocasiones emplean fotografías de personas famosas y se hacen pasar por ellas para timar a sus seguidores.

Juan Dávila, cómico y colaborador de 'Y ahora Sonsoles', es una de las personas que han visto su identidad suplantada no solo en páginas web de segunda mano, sino también en aplicaciones de citas.

Sin embargo, él no es el único español que ha sido suplantado. En 'Y ahora Sonsoles' hablamos con una fan del cantante Dani Martín que durante mucho tiempo pensó que estaba hablando con el artista, e incluso manteniendo una relación con él.

La estafada les dio 80.000 euros ya que él, a cambio del dinero, le prometía amor y entrega. Para conseguir hacerse con su confianza, primero la hizo sentir especial con mensajes y posteriormente le pidió dinero.

Ella incluso vendió propiedades para darle todo lo que le pedía durante los 14 meses que duró la supuesta relación amorosa.

También a Hollywood ha llegado esta estafa, pues actores como Brad Pitt o Jason Momoa han sido víctimas de estas suplantaciones de identidad para estafar a mujeres en situaciones vulnerables.