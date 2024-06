Las tres claves del acuerdo amistoso al que han llegado Bertín Osborne y Gabriela Guillén tras meses de tensión

Bertín Osborne ha hablado después del comunicado que emitió en el que reconocía al hijo que ha tenido con Gabriela Guillén y ha pedido perdón por los errores.

Ha asegurado que se han puesto de acuerdo gracias a José Luis 'El turronero', que han hablado y que todo está bien. "Todo está fenomenal", ha sido su frase más repetida. No ha querido decir, además, si se ha hecho o no la prueba de paternidad y ha dejado claro que no sabe si el bebé se parece a él.

El comunicado refleja dos claras peticiones de Gabriela: que la reconozca como pareja y que reconozca que Bertín se equivocó.

Las claves del acuerdo entre Bertín Osborne y Gabriela Guillén

Nacho Gay ha contado en exclusiva cuáles son las claves de este acuerdo al que finalmente han llegado Bertín Osborne y Gabriela Guillén. En primer lugar, el acuerdo económico.

Por otra parte, la custodia queda en manos de Gabriela y, por último, la modelo tiene absoluta libertad para expresarse en los medios en los términos que estime oportunos.