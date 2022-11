Tamara Gorro desvela una de sus tácticas en redes sociales: "Ya me han pillado a mí, es lo que hago yo"

Tamara Gorro se ha convertido en nuestra experta en redes sociales, y por ese motivo en el programa ha desvelado una de sus tácticas para cotillear sin que sepan que es ella... ¡Y es creándose una cuenta falsa!

Aunque esto es algo que más de uno hacemos, la colaboradora ha confesado que ella también lo hace, sobre todo para ver qué hace la gente que no le cae del todo bien.

Valeria Vegas e Isabel González han acabado asegurando que ellas también tienen sus propias cuentas falsas, pero Sonsoles Ónega lo tiene claro. Si tiene que cotillear a alguien lo hace sin máscaras. "No sigo a nadie que me caiga mal y si me cae mal no lo miro", ha dejado claro. ¡Pues también es buena opción!