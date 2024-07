Sylvia Pantoja reclama su lugar en la saga Pantoja: "Isabel ha opacado a la estirpe, que es muy extensa"

Sylvia Pantoja ha visitado el plató de Y ahora Sonsoles después de reclamar en una entrevista el lugar que le corresponde a toda una familia eclipsada por un único miembro, Isabel Pantoja.

Ella no considera que esto haya sido un obstáculo, porque lleva 40 años viviendo de cantar. "Si no sirviera sí hubiera sido una losa", ha dejado claro, y es que en todo este tiempo no ha dejado de trabajar.

Y es que ha dejado claro que parece que no hace cosas con importancia porque tiene un apellido muy popular que ha opacado a su estirpe, ha explicado. "Se ha quedado relegado a una historia de drama y se acabó", considera Sylvia.

Sin ser consciente de la saga a la que pertenece, Sylvia desde pequeña ha vivido el arte y ha tenido claro que ella iba a ser artista. No considera, eso sí, que haya necesitado aprovechar el tirón de Isabel Pantoja, pues cree que ella hubiera seguido cantando igual porque tiene a su primo Chiquetete.

"Hubiera estado en el escenario con ella o sin ella", ha afirmado, aclarando además que no le tiene envidia porque cada una tiene su espacio.

Sylvia Pantoja ha contado, por otra parte, que ella siempre ha querido que su nombre artístico fuese sin apellido, pero la prensa del corazón la llamaba Sylvia Pantoja constantemente por lo que ya tuvo que quedarse así.

El origen de la saga Pantoja

Antonio Pantoja, cantaor más conocido como Pipoño de Jerez, es el abuelo de Sylvia e Isabel y la raíz de esta estirpe. De él salió la segunda línea de sucesión con 9 hijos entre los que están María del Carmen, madre de Sylvia; Manuela Pantoja, madre de Chiquetete y Juan Pantoja, padre de Isabel.

El primero en despuntar fue Chiquetete, aunque el arte corría por las venas de todos. Con solo 12 años, su carrera comenzó y a él le siguió su prima, Isabel Pantoja, a quien Chiquetete apadrinó en sus inicios.

Una jovencísima Isabel acompañaba a su primo en las galas hasta que, alentada por el sueño frustrado de su madre doña Ana, decidió desligarse de él, rompiendo así la relación profesional y personal con Chiquetete.

La sombra de la rivalidad entre primos provocó una escisión en el clan Pantoja y, cuando Isabel consiguió brillar en solitario, tendió la mano a su hermano Agustín para hacerse un hueco como cantante. Sin embargo, a pesar de la ayuda de la tonadillera, su carrera fue breve y discreta. También su hermano Juan lo intentó tocando la guitarra.

En la otra rama familiar, Chiquetete ejerció de nuevo como padrino, esta vez de su otra prima, Sylvia Pantoja, que comenzó así su andadura profesional como cantante.