Con la subida de temperaturas la hidratación es fundamental: así puedes tomar agua con la alimentación

Las temperaturas han subido y la hidratación es muy importante, por eso Luis Alberto Zamora ha venido a Y ahora Sonsoles para contarnos de qué manera podemos hacerlo, además de bebiendo agua, así como para desmentir algunos mitos.

Uno de ellos es el que hay que beber 2 litros de agua al día, pues podemos tener más o menos sed. Aproximadamente, dependiendo de la edad, tenemos un 70% de agua en el cuerpo, pero también tenemos pérdidas con la orina, el sudor o cuando respiramos.

Sin embargo, no todos los días perdemos la misma cantidad de agua, por lo que dependiendo de lo que perdamos necesitaremos recuperar. Esto no aplica, por ejemplo, a personas mayores o niños que no tienen el reflejo de la sed.

Para reponer la pérdida, podemos beber agua, pero también hay otras formas de tomarla con la alimentación. La sandía y el melón, por ejemplo, son frutas con mucha agua. Una ración de sandía son aproximadamente tres cuartos de vaso de agua.

Los tomates también tienen mucha cantidad de agua, o la lechuga, aunque una ración solo tiene un quinto de agua, por lo que nos hidratamos más comiendo fruta.

En Y ahora Sonsoles también hablamos con Nutrimán acerca de cuáles son las bebidas que en verano nos refrescan, pero también contienen gran cantidad de azúcares y calorías.