Sometemos a examen los helados del supermercado: ¿Cuáles son los más sanos y asequibles al bolsillo?

Luis Alberto Zamora ha venido a Y ahora Sonsoles para hablarnos de los helados. Lo primero que ha querido dejar claro es que el helado artesano no existe, porque no es algo que recoja la ley entonces cada fabricante hace lo que ellos entienden por artesano.

Además, 'Nutrimán' ha dejado claro que el helado y el gelato no tienen nada que ver. La principal diferencia es el número de calorías, en concreto 100. "Para hacer un helado tradicional no hacen falta tantos ingredientes", ha dicho.

Los helados de tarrina están hechos a base de azúcares, nata, grasas, entre otras. El tradicional, sin embargo, lleva leche, azúcar, yema de huevo a veces y vainilla. Esto se mete en la mantecadora con baja temperatura y hace el helado.

Este, por otra parte, no da sed, porque lleva menos grasa y azúcar, además de no tener colorantes. El nutricionista ha explicado que sabe cuando un helado no es artesano por el de manzana, ya que cuando la licuas esta fruta no es verde.

"Si es verde es que lleva colorante", ha dicho, y solo esto ya nos ahorra 100 calorías y disfrutamos de un helado mejor.

Helados sanos y asequibles al bolsillo

En Y ahora Sonsoles hemos hecho una investigación para saber qué helados hay en el supermercado que sean sanos y puedan ser asequibles al bolsillo. Hay mucha variedad, por lo que podemos encontrar de todo.

Es fundamental que tengan pocos ingredientes, estén hechos a bases de leche y fruta. El sorbete, por ejemplo, tiene 52 calorías o el sándwich de nata 152.

'Nutrimán' ha recomendado, además, evitar los tamaños XXL.