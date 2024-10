Salen a la luz nuevas presuntas víctimas de Íñigo Errejón: "Fue agresivo, violento y humillante"

La actriz española Elisa Mouliaá ha sido la primera en denunciar públicamente un presunto delito de acoso sexual por parte de Íñigo Errejón. Sin embargo, son muchas las mujeres que están alzando la voz en redes de manera anónima contando episodios similares.

Violeta, una joven bajo un nombre falso, ha roto su silencio en redes. Según cuenta, su relación con Íñigo comenzó en julio de 2014, cuando mantuvieron la primera conversación, y se alargó hasta 2015.

La joven asegura que Errejón le demandaba demasiada atención y le hacía sentir mal si no contestaba al momento. Sin embargo, cuando se conocieron por primera vez en un evento, este mostró una cara que no conocía: "Desde que llegó, noté su mirada, era amenazante y me sentí incómoda".

Desde aquel momento, ambos siguieron manteniendo conversaciones y planeando su próximo encuentro, aunque Violeta señala que, en aquel momento, él tenía pareja y "no sabía hasta dónde íbamos a llegar".

El encuentro se produce varios meses más tarde. En este, Violeta cuenta que acordaron roles sexuales y las relaciones estuvieron basadas en la dominación y el BDSM: "La realidad es que era una relación de sumisión no consensuada".

Sara es otra de las mujeres que han denunciado de forma anónima a Íñigo Errejón en redes sociales. En su caso, relata una relación de algo más de un año basada en el abuso de poder.

“Todo iba de él y el poder, de sus ansias de ridiculizar y dominar sobre todo a mujeres guapas y poderosas", confiesa. Como Violeta, también denuncia lo demandante que era Íñigo en sus conversaciones: "Me pedía vídeos y fotos desde las diez de la mañana y a esa hora ya tenían que ser con ropa sexy".

Su primer encuentro sexual fue, según Sara, brusco, violento y sin preservativo. Ella dice haberle advertido de que no quería mantener relaciones sexuales, a lo que Errejón contestó: "Es solo un momento".

Sara relata que fue complicado salir de aquella dinámica porque había entrado en una dinámica de poder, pero hoy se suma a las numerosas voces que han denunciado a Íñigo Errejón. ¿Continuarán saliendo a la luz testimonios?