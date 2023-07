Confirmado

Roca Rey sobre su relación con Victoria Federica: "Cuando la conoces de cerca es especial"

Ponerse frente a un toro no es tarea fácil y quien lo sabe mejor que nadie son Cayetano Rivera y Roca Rey. El peruano no ha tenido una de sus mejores jornadas en el ruedo y su compañero decidió saltar al foso para ayudarle y que no tuviera heridas irreparables.