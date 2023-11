El relato de la presunta víctima de Conde-Pumpido Jr en su denuncia: "Me cogió del pelo y empezó a morderme"

Una chica brasileña ha sido la persona que ha denunciado a Cándido Conde-Pumpido Jr por una presunta agresión sexual en grupo. A su denuncia completa ha accedido el periódico 'El Debate' y gracias a ello hemos podido conocer su relato de los hechos.

Según la presunta víctima, el 3 de noviembre en la casa del abogado los tres amigos comenzaron a tocarle todo el cuerpo mientras le decían: "Qué buena estás", asegura.

Ella, sin embargo, cuenta, les decía que no quería hacer nada con ellos tres.

La mujer, de 37 años, contó a la policía, además, que salió corriendo de la habitación y que Cándido la persiguió para forzarla, según ella, sin preservativo. "Me cogió del pelo, me metió en otra habitación, me tiró a la cama y luego se subió y empezó a morderme el cuello", relata ella.

En la denuncia, la presunta víctima también describe el estado en el que se encontraba el abogado en el momento de la presunta agresión. "Estaba irreconocible", ha asegurado, además de que hubo un momento en que llamó a su madre y le preguntó por qué no había do al psiquiatra.

Una vez se marchó de la casa, la denunciante aseguró que tuvo que volver porque se dejó el pasaporte.

Según su relato, esa no era la primera vez que Cándido y ella quedaban, pero que no fue hasta esa noche que se dio cuenta de que estaba siendo grabada, unas imágenes que serán claves para analizar lo que ocurrió exactamente.

La denunciante está dispuesta a llegar hasta el final para demostrar que la agresión sexual ocurrió de verdad, y en 'Y ahora Sonsoles' sabemos, en exclusiva, cuáles han sido sus pasos para conseguirlo, además de haber visto sus primeras imágenes.

Además, la presunta víctima ha asegurado para el programa que cuando Lara Dibildos visitó el plató, ellos estaban en la cama con la televisión puesta y viéndolo. Por tanto, según su relato, Conde-Pumpido Jr fue infiel a la actriz, que estaba pasando por un momento complicado tras el fallecimiento de su madre Laura Valenzuela.