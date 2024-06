Rebajan a la mitad la condena al asesino de su hijo, apuñalado con 14 años: "Estoy muerta en vida"

Sara Sánchez acaba de descubrir que la justicia ha reducido a la mitad la condena a los asesinos de su hijo Richi, que murió apuñalado a los 14 años en Getafe (Madrid).

Su madre está hundida desde que perdió a su hijo el 4 de septiembre de 2020. Ella estaba comprando junto a sus dos hijos y, en la vuelta a casa, Richi le pidió que le dejase en la calle Ferrocarril a alrededor de las seis de la tarde para pasar un rato con sus amigos.

Unos minutos más tarde, Sara recibió una llamada de su amiga con la peor noticia: habían apuñalado a su hijo. Richi estaba con dos amigos cuando se les acercaron 4 personas, tres menores y Paquito, de 18 años.

Comenzaron a discutir, Paquito sacó una de las cuatro navajas que llevaba encima y agredió a los amigos de Richi. La condena fue de 34 años de prisión, y ahora el Tribunal Supremo la ha rebajado a 18, 10 por el asesinato de su hijo y 4 por cada uno de los dos intentos de asesinato de sus amigos.

El motivo es que han considerado que Paquito no estaba en sus capacidades y, a pesar de la recogida de firmas de Sara, no hay justicia para su hijo Richi.

En Y ahora Sonsoles hemos contado con la visita de Sara, que no ha podido contener las lágrimas. "Ya estaba muerta en vida pero esto me ha dejado para el arrastre", ha asegurado, pues este ha sido el último recurso y hasta ahora habían ganado tanto en la Audiencia Nacional como la provincial.

Cuando le comunicaron la noticia, Sara se quedó en shock y no se podía creer que después de todo lo que habían luchado le bajaran la condena. Y es que, hasta ahora, nadie había tenido en cuenta ni había valorado como atenuante la hiperactividad del asesino. "No tenía nada para hacer un plan", ha dicho.

Sara ha dejado claro que ya no cree en la justicia y que ya no le queda nada. "A mi niño le quedaba todo", ha asegurado, porque no puede hacer nada. "Yo creo que la justicia es pro reo, no pro víctima", ha dicho.

Considera que le han dado una segunda oportunidad al asesino de su hijo, pero a Richi no. Ha pedido a la justicia que se ponga en su lugar.