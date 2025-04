Raquel, repudiada por sus hijos tras divorciarse de su marido: "Yo aguanté todo lo que me hacía por ellos"

Raquel y su marido se conocieron con 15 años y se casaron con 21. Ambos eran muy jóvenes y no supieron cuidar su matrimonio.

Desde el principio, su marido le fue infiel con varias mujeres, incluida su prima. Sin embargo, lo que más le dolía eran los continuos malos tratos que sufría.

Pese a todo, Raquel se mantuvo a su lado y tuvieron 8 hijos juntos. "Yo aguanté por mis hijos, que eran pequeños", asegura, "sufrí mucho, pero para estar con ellos".

Sin embargo, llegó un punto en el no se sentía querida por su marido y no podía seguir aguantando todo lo que le hacía su marido. Cuando Raquel dio el paso de divorciarse, sus hijos no lo entendieron y se apartaron de su lado.

"Él les comió el coco", nos cuenta. El mayor golpe que recibió Raquel es que sus hijos se pusieran de lado de su maltratador, aún habiéndolo vivido todo con ella.

Hoy, Raquel trata de hacerle entender a sus hijos lo mucho que ha sufrido por su marido y recuperar la relación. ¿Conseguirá reconciliarse con ellos?