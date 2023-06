Raquel Perera, sobre Alejandro Sanz: "Ha transitado por caminos de todos los colores y siempre lo he visto superarse"

Hace unos años conocimos a Raquel Perera cuando comenzó una relación con el cantante Alejandro Sanz, un noviazgo que siempre se ha mantenido en discreción y en el que ella se ha mantenido en segundo plano y alejada de titulares.

Ahora, echando la vista atrás, ella recuerda el tiempo pasado con una sonrisa, y es que tiene muchos motivos. De su relación con el cantante nacieron sus dos hijos, y la historia llegaba a su fin en el año 2019.

"Todo el rato le hablo a mis hijos de que la vida a veces no es lo que esperamos"

Fue un momento agrio, del que ella habló con mucha crudeza. Perera ya ha abandonado el segundo plano en el que se quedó entonces y ha publicado un libro dedicado a sus hijos, 'Para que no te olvides'. "Quiero que me conozcan como ser humano, como Raquel", ha dicho, y no solo como su madre.

Además, la joven ha vuelto a aparecer en los titulares de nuestro país después de las confesiones de Alejandro Sanz en sus redes sociales, y es que el cantante no se encuentra en su mejor momento psicológicamente hablando.

"Sin quitarle importancia a lo que es pasar por una época mala, me quedo con dos cosas que ha dicho y que nos pasa a todos: tristeza y cansancio", ha asegurado. Ella ha vivido giras con él y, ha confesado, son muy duras, por lo que entiende en qué situación se encuentra.

Raquel ha dicho que no sabe cuál es la causa de la tristeza, pero del cansancio es la gira y puede que se le haya juntado todo. "Todo el rato le hablo a mis hijos de que la vida a veces no es lo que esperamos", ha asegurado.

Ha asegurado que Alejandro Sanz ha transitado por caminos de todos los colores y ella siempre lo ha visto superarse. "No dudo que lo haga en este momento también", ha dejado claro.

En cuanto a su ruptura con Rachel Valdés, no sabe qué ha ocurrido pero está segura de que el tiempo cura todas las heridas y espera que no lo esté pasando mal.