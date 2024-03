Ramón no ha podido enterrar a su mujer 58 días después de su muerte: "No sé dónde está su cuerpo"

Ramón e Inmaculada llevaban 45 años casados cuando la vida les separó de la peor manera. Inmaculada ingresó en el hospital con dolor de vientre, le pusieron un edema y la mandaron a casa.

Dos días después falleció, pero nadie supo decirle a Ramón cuál había sido la causa. Desde entonces, el cuerpo de Inmaculada lleva 58 días en el anatómico forense, aunque él no sabe exactamente dónde está. Además, después de casi dos meses sin poder enterrarla, el coste económico es inasumible:

700 euros el servicio básico.

400 euros el traslado en furgón.

en furgón. 400 más de sepultura .

. 200 de gestión.

A todo esto se le suman otros trámites que hacen que el coste total alcance los 2.800 euros, un dinero que Ramón no tiene.

El ayuntamiento tendría que haberla enterrado gratuitamente en un nicho municipal, pero todavía no han respondido a su petición. "Me da miedo perder su cuerpo", ha dicho Ramón, que teme no poder darle a su mujer el final que merece.

"Me urge porque descanse en paz de una vez, es inhumano", ha dejado claro Ramón, indignado por la situación que está viviendo y que comenzó porque el seguro de decesos que tenían no estaba activo el día que falleció, a pesar de que él pensaba que sí.

La familia fue al ayuntamiento, a la asistenta social y a la funeraria, que en principio le dijeron que iban a enterrarla en un nicho municipal y a los dos años, dependiendo de cómo estuviera la situación, pasaría a una fosa común.

Posteriormente le llegó otra información diciendo que esto fue un fallo de la asistenta social, que le dijo que un mes después de fallecer que tenía que pagar el traslado que ascendía a 471,90 euros, un dinero que no tiene.

La funeraria le pide ahora 2.800 euros para enterrar a Inmaculada, o tiene que esperar, según le han dicho.