Rafa Castaño recibe una doble sorpresa durante su visita a 'Y ahora Sonsoles': "¡Hombre!"

Rafa Castaño ha recibido una bonita sorpresa en el plató, y es que Manu Soto se ha ido hasta la librería en la que trabajaba y de la que es socio para recibir a los mejores amigos de Rafa. Por una parte están sorprendidos, pero se lo esperaban. "Tenía esa mirada de campeón", ha dicho.

Uno de ellos, Ochoa, ha confesado que está muy orgulloso de su amigo. "Es verdad que me dijo que no me da sorpresa, porque eres el número uno", ha dicho Rafa.

Arturo, por su parte, se siente igual de orgulloso y cree que es maravilloso que una persona que se dedica a estudiar pueda ganar más de 2 millones de euros. "Con lo espléndido que eres, seguro que nos invitas a algo", ha bromeado.

Además, el concursante ha recibido un bonito regalo: un retrato de Égica, el rey visigodo que le ha hecho millonario.