No hay pistas

El pueblo de Lucena busca a Pedro Mayorga, un hombre de 83 desaparecido desde hace una semana

No hay rastro de este hombre a quien el pasado jueves por la mañana su hijo le llevó comida a casa y por la tarde fue visto por última vez. No tenía problemas de salud ni solía salir a pasear, por lo que su familia no cree que se haya desorientado.