Pilar admite que no fue una buena madre: "No quisiera morirme sin abrazarle, la culpa ha sido mía"

Pilar ha venido aquí a admitir algo que no muchos se atreven a decir en voz alta: ha sido una mala madre con su hijo. "Me sentía muy realizada en el trabajo y quizás me dediqué demasiado al trabajo", confiesa.

Mientras ella trabajaba, unos vecinos le cuidaban a sus hijos. "Se querían mucho mutuamente", señala. Sin embargo, con los años se lo echaron en cara.

Tiene dos hijos, Alejandro y Alberto y es este último, el pequeño, el que reniega de ella. Llevan un año sin hablar y él dice que incluso va a cambiarse los apellidos.

La relación de Pilar con sus hijos cambió cuando su padre falleció. "Me arrepiento de haberme separado de mi marido, era un buen hombre y mi hijo no lo perdona", señala Pilar.

Ella rehízo su vida con otro hombre y decidió meterle en el negocio familiar de comidas que tenían. Fue entonces cuando este la estafó, pese a que Alberto se lo advirtió varias veces.

Pilar se arrepiente de no haberle hecho caso a sus hijos, ya que, de haberlo hecho, no se habría arruinado. Hoy, en Y ahora Sonsoles, les pide perdón: "La culpa ha sido mía, les faltó cariño". ¡No te lo pierdas en el video!