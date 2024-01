Pepe, el hombre que estafó a su prima y pareja mientras estaba ingresada: "Lo único que he hecho es ayudarla"

La familia de Felisa lleva años intentando recuperar el patrimonio que su primo y pareja les robó. Todo ocurrió cuando Pepe consiguió enamorar a la mujer, que confió en él pero acabó quedándose arruinada mientras estaba ingresada en el hospital.

En 'Y ahora Sonsoles' hemos accedido en exclusiva a una llamada telefónica que Manolo, el hijo de la víctima, le hizo a Pepe cuando su madre estaba en la UCI. "Ya está bien de mentiras Pepe, devuelve las cosas", le decía Manolo.

Además, hemos localizado a Pepe en una residencia de lujo, a la que no nos han dejado acceder pero sí hemos podido llamar por teléfono. "Lo único que le he hecho es ayudarla en todo lo que he podido", ha dicho Pepe, que sigue negando haber arrasado con todo su dinero.

"El dinero de Felisa me lo dieron a mí"

El estafador deja claro que ese dinero se lo dio Felisa, que "era la dueña". Además, niega haber vendido la almazara y otras propiedades cuando Felisa estaba ingresada.

Pepe, sin embargo, sí confirma que es su hija Elena quien tiene todo el dinero y que, probablemente, gracias al dinero de Felisa él puede vivir en la residencia de lujo.

También hemos intentado localizar a Elena, pero sin éxito. Pepe, por su parte, solo tiene una cosa clara: no siente remordimiento por haber estafado a quien presuntamente era el amor de su vida.