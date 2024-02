Los padres de la menor de 12 años vendida para ser forzada a casarse en Granada: "No la mataba nadie"

El padrastro de una menor de 12 años ha sido detenido en Malagón (Ciudad Real) con un botín de 3.000 euros tras haber vendido a su hijastra para someterla a una boda forzosa.

En 'Y ahora Sonsoles' hemos hablado en exclusiva con la madre de la menor, que ha negado haber vendido a su hija. También ha negado haber maltratado a su hija. "La niña estaba castigada a no andar, porque ella andaba de su cabeza y yo digo que a los niños hace falta sujetarlos un poco", ha dicho.

Ha asegurado que la niña empezó a irse. "Me fui yo a por ella a las once o las doce de la noche. No la encontraba", ha contado, y que incluso avisaron a la policía local.

En cuanto a que no quería ir a casa, ha dejado claro que "no le mataba nadie" y que ella se iba con su novio. En su cultura se casan los novios de entre doce para arriba, ha asegurado.

El padrastro de la menor ha dicho que la gente que habla e inventan, pero que él no ha vendido a la menor.

Así han ocurrido los hechos

La voz de alarma la dio una vecina después de llevar varios días sin ver a la pequeña, que solía jugar con su hijo en el bar familiar e incluso se escondía allí para evitar a su madre.

La menor había pedido ayuda en varias ocasiones a su vecina y le contó que sufría agresiones. De hecho, no era la primera vez que tenían que llamar a la Guardia Civil. En el pueblo, los vecinos conocían a la familia, conformada por siete hijos, y tenían muy mala fama.

El 12 de febrero perdieron la pista de la menor y, 4 días después, la han localizado en Baza (Granada), donde la habían vendido a una familia para casarla con otro menor de 16 años por 3.000 euros.

Este dinero lo llevaba encima el padrastro cuando le detuvieron y que, según él, ha ganado recogiendo aceituna, algo que niega la cooperativa de Malagón.

Ahora la pequeña permanece en un centro de protección de menores bajo la tutela de la Junta de Andalucía, mientras su madre niega haberla vendido a otra familia.