El padre de la menor agresora de Vélez-Málaga: "Quiero pedir perdón mil veces"

Una nueva paliza viral ha tenido lugar en Vélez-Málaga. Una menor increpa a otra a las puertas del colegio y no tarda en agredirla salvajemente mientras la insulta.

Esto es solo una parte de una oleada de agresiones, protagonizada por menores, que empieza a estar a la orden del día y hace crecer la preocupación: escenas grabadas y publicadas en redes para ganar notoriedad.

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con el padre de la agresora de Vélez-Málaga. Jorge Luis es consciente de lo terribles que son las acciones de su hija, pero asegura que está en una edad en el que se le hace difícil controlarla.

"Me siento muy mal al verlo", ha asegurado. Según nos cuenta, no existe motivo justificable para que su hija agreda a la víctima: "No sé de qué manera voy a solucionarlo".

Jorge Luis ha pedido perdón públicamente a la niña y a sus padres y advierte que quiere que su hija haga lo mismo. Por ahora no lo ha hecho, pero ha mandado un audio explicando su versión y la razón de por qué lo ha hecho. ¿Utilizará las redes para remediar sus acciones?