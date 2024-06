El padre de Jorge, el hombre que ha asesinado presuntamente a su mujer y se ha quitado la vida: "Jodido"

Elías, el padre de Jorge, el presunto asesino de su pareja en Soto del Real (Madrid) que también ha acabado con su propia vida, está destrozado porque no acaba de creerse lo que ha ocurrido.

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con él en exclusiva, y ha asegurado que está "jodido", y que lo está pasando muy mal porque, además, su nieto se ha quedado huérfano.

Los hechos ocurrieron en una vivienda de la localidad, donde la pareja convivía desde hace 30 años: Jorge, de 55 años, y Soledad, de 65. Sus allegados han comentado que estaban en trámites de separación.

Fue un familiar quien encontró los cadáveres y, según la investigación, Jorge la habría matado y después decapitado. Con perros y diversos utensilios, la policía judicial ha buscado las partes del cuerpo de Soledad por la casa de los padres de Jorge y también en una finca anexa que pertenece a la familia.

Jorge tenía depresión, han dicho sus conocidos, y lo que ha ocurrido ha cogido a todos de sorpresa.

Así era la relación entre Jorge y Soledad

Cuando Jorge y Soledad se conocieron, él estaba separado y ella era viuda, con dos hijas de su matrimonio anterior. Se casaron y tuvieron un hijo en común que tiene 28 años y vive en Londres.

Él era agente de la policía municipal y muy conocido en el pueblo. Los vecinos no dan crédito de lo que ha ocurrido. Algunos han confesado que Jorge no estaba en su mejor momento, pero aún así, no le veían capaz de hacer algo así.

Soledad, por su parte, estaba jubilada, aunque era profesora en la Universidad Autónoma de Madrid. Aunque algunos vecinos no dudaban de la relación con su marido, otros aseguran que no estaban bien.