Ocho supermercados, denunciados por pactar un incremento de precio del 9% en el aceite de oliva

El aceite de oliva lleva muchos mesesa precio de oro. Sin embargo, tres meses después de que su coste se haya mantenido, este ha vuelto a subir en algunas marcas blancas en un 9% en noviembre.

Una organización de consumidores sospecha que ocho supermercados españoles han podido pactar este incremento de precio, que no tiene nada que ver con el que tiene de origen.

En 'Y ahora Sonsoles' hemos acudido a los supermercados denunciados ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

En la mayor parte de ellos, el envase de un litro está a 9,25 euros, mientras que la botella de 750 mililitros tiene un precio de 7,59 euros en unos supermercados y 7,60 en otros. Por otra parte, el envase de 3 litros lo ofrecen a 27,60 en unos y 27,59 en otros.

Una subida de un céntimo que no responde al incremento de los precios en origen, lo cual señala una estrategia paralela de fijación de precios.

José María Camarero, periodista económico, ha explicado que no es normal que los supermercados coincidan en el precio, pues estamos en un libre mercado. "Estamos viendo que en la blanca marca no está pasando así", ha dejado claro.

La administración pública, ha asegurado, es quien tiene que vigilar que los precios no se hayan pactado. Esto es similar con la gasolina, por ejemplo. "Me temo que no va a haber ningún tipo de resolución", ha asegurado.

Otra práctica, prohibida en España, fue vender la mezcla de aceite de oliva y de girasol para así abaratar el coste de producción. No era estafa, pues estaba señalado en la etiqueta del producto, pero sí publicidad engañosa.

Sin embargo, con estas alternativas de 'Nutrimán' es posible ahorrar en la cesta de la compra y seguir consumiendo aceite de oliva.