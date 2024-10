Nuria exprime la vida al máximo en su silla de ruedas: "Si tengo fuerte la mente y el corazón, puedo con todo"

Cuando Nuria era pequeña, le diagnosticaron atrofia espinal. Esta enfermedad mata las neuronas motoras e impiden que su musculatura pueda caminar o tener cualquier tipo de fuerza.

Desde entonces, la joven vive en silla de ruedas, aunque asegura que nunca le impidió ser feliz. Según nos cuenta, su lema es una frase que le enseñó su madre: "Mientras tengas fuerte la mente y el corazón, puedes con todo".

Nuria siempre ha tenido una vida social muy activa y advierte que ha salido adelante gracias a sus padres y a sus amigos. "He tenido muchas manos y muchas piernas a mi lado que me han dado las alas que necesitaba", ha advertido.

Aunque su enfermedad le ha enseñado a no tener miedo, Nuria ha confesado que le asusta la vida sin sus padres, que ya tienen 70 y 75 años. La silla de ruedas no le permite ser completamente independiente y denuncia que las ayudas no ofrecen una asistencia completa.

La joven pide mayores ayudas a las personas con discapacidad, para que puedan vivir tranquilos, incluso estando solos. ¡No te pierdas su historia en el video de arriba!