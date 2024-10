La nueva moda en estafas: falsos famosos que te animan a invertir

Parecen reales, pero no lo son. La última tendencia en estafas utilizan la apariencia de personas famosas para engañar sirviéndose de inteligencia artificial.

Son el cebo perfecto para que confiemos en ellos, algunos, incluso, personas a las que admiramos. Sin embargo, muchas veces son solo fotografías y voces generadas gracias a la tecnología.

El patrón suele ser que estos falsos famosos piden a sus víctimas que inviertan en criptomonedas. Todo comienza con cantidades pequeñas, pero aumentan progresivamente. Las víctimas ingresan todos sus datos bancarios y sus cuentas terminan vacías.

La clave de la estafa es la dificultad que tienen los afectados de localizar a los autores. Cuando se dan cuenta y quieren denunciar, las páginas ya no existen, pero nunca dejan de actuar...

A Montse, por ejemplo, le estafaron 23.000 euros. Según nos cuenta, vio un video en el que Isabel Díaz Ayuso afirmaba que ganaba dinero a través de inversiones y no tardó en descargarse la aplicación que supuestamente recomendaba. "Les denuncié pero me dijeron que no tenía nada que hacer, ningún abogado quiere ayudarme", ha asegurado.

Como ella, son miles las víctimas de esta nueva estafa. ¡Dale al play para enterarte de todo!