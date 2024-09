La noche en la que Bárbara Rey puso en jaque al Estado, desde dentro: "Iba a contar su episodio con el robo y las amenazas"

Bárbara Rey intentó contar en varias ocasiones la relación que mantenía con el rey emérito y cómo intentaban comprar su silencio. Una noche en el programa Tómbola, la vedette estuvo a punto de poner en riesgo la monarquía con la noticia, pero consiguieron frenarla.

Hoy nos visita Mabel Redondo, quien fue coordinadora y subdirectora de Tómbola. Según nos ha contado, Jesús Mariñas contó en el programa cómo entraron a robar a casa de Bárbara, pero nadie lo relacionó en ese momento con el rey. Gracias a lo sucedido los últimos días, sabemos que se trataba de las imágenes comprometidas con Juan Carlos I.

Pese a que la invitaron para explicar lo sucedido, no se imaginaban que intentaría sacar a la luz las amenazas que sufría. Tras recibir una llamada de Canal Nou para que Bárbara no hablase, la dirección de la productora tuvo que asegurarle que cobraría la entrevista, pero que no iba a haber entrevista.

"En ningún momento iba a contar que estaba con el rey, iba a contar su episodio con el robo y las amenazas", ha asegurado Mabel. ¿Habría salido a la luz su pacto de silencio?