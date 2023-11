Nadiuska paró el rodaje de una película porque el director se sobrepasó con ella: "Le tocaba el muslo, el pecho"

Valeria Vegas, directora de 'El enigma Nadiuska', la serie documental que cuenta el ascenso y la caída de una de las actrices más deseadas y aclamadas de los años 70 en España, ha explicado en 'Y ahora Sonsoles' un episodio de Nadiuska que le contó una script que finalmente decidió no participar.

Y es que durante el rodaje de una película, el director se sobrepasó bastante con Nadiuska y ella tuvo que parar el rodaje. "Me dijo que era la primera vez que veía a una mujer hacer eso", ha asegurado la colaboradora, pues le tocaba el muslo y el pecho y recreaba la escena.

Sin embargo, esta script se echó para atrás porque no se atrevía y ahí está el problema, y es que no hay pruebas y por tanto no se puede denunciar.

Valeria Vegas ha explicado otro caso en el que una actriz fue violada por un hombre muy famoso del país, que ya ha fallecido, que además estaba bebido. Sin embargo, ella tuvo que pagar porque demandó y no tenía pruebas de lo ocurrido.

"¿Las voy a dejar de creer? Está el dolor en su mirada", ha dejado claro la periodista.