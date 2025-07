José Ramón Pardo recuerda su historia con Julio Iglesias: "Al principio me parecía un señorito que cantaba para ligar"

La música siempre ha estado presente en la vida de José Ramón Pardo, tanto que ha llegado a convertirse en su profesión. La industria de la música española hoy está completamente ligada a José Ramón Pardo, un divulgador del pop en nuestro país y fundador de radios musicales como Radiolé.

Durante 60 años de carrera, José Ramón Pardo ha entrenado un oído que es capaz de reconocer a grandes artistas cuando apenas han comenzado. Fue precisamente él quien dio sus primeras oportunidades a artistas como Rosana o Ella Baila Sola.

José Ramón Pardo guarda grandes anécdotas con artistas que hoy forman parte de la historia de nuestro país. "Julio Iglesias al principio no me convencía, me parecía que no se lo tomaba en serio, que lo hacía para ligar", confiesa.

Pese a su inicial recelo, Julio Iglesias se convirtió en una estrella mundial y ambos se hicieron grandes amigos. "Le dedicó en un concierto en Benidorm su canción Manuel a a mi esposa, con dedicatoria incluida", recuerda.

Hoy, José Ramón Pardo nos cuenta sus mejores historias con los grandes de la música. ¡No te lo pierdas en el video de arriba!