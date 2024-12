Milagros vuelve a creer en el amor y termina el año enamorada: "No creo en los hombres que envían flores todos los días"

Milagros quiere agradecer al 2024 el año que ha vivido, cuando se ha vuelto a enamorar otra vez. Conocer a Luis le ha cambiado la vida y tiene claro que es te ha sido su año.

Llevaba desde 2013 soltera y no quería saber nada del amor porque la experiencia anterior no fue nada buena: "Me costaba confiar".

"No creo en los hombres que envían flores todos los días" ha advertido a nuestros colaboradores, aunque: "Creo en el amor romántico".

En el caso de Luis ha destacado su forma de ser y su bondad hasta el punto que eclipsa todo el romanticismo que pudiera tener.

"La prueba de fuego fue que me metí en su casa" y es que Luis le acogió tras un accidente a pesar de conocerse desde hace bien poco.

También hemos hablado con Luis y las miradas de ambos derrochaban un brillo que solo pueden los enamorados de verdad.