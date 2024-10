Catalina descubre que su primer amor falleció a los 26 años: "Debería haberme casado con él"

Catalina tiene 77 y quiere encontrar al hombre del que se enamoró con 15 años. Tras toda una vida y un matrimonio con el que comparte dos hijos, vuelve a buscar a quien cree que siempre fue el amor de su vida.

Santiago era gallego, en los años 60 se fue a Navalmoral de la Mata a trabajar en los pantanos de Encofrador y allí conoció a Catalina, que tenía 15 años. Aunque comenzó como algo muy inocente, pronto se enamoraron.

Estuvieron juntos dos años y, a los 17, a Santiago le trasladan a trabajar a Alcántara. Aunque le propone a Catalina casarse e irse a vivir juntos, ella rechaza la propuesta por miedo y su relación se acaba. "Me asusté, no me veía capaz", ha confesado Catalina.

"Le escribí una carta que le dolió mucho", ha desvelado. Jamás volvieron a verse, pero ella conserva todavía su foto, que le recuerda lo mucho que se querían.

Su marido jamás cumplió las expectativas de Catalina, ya que, según cuenta, la maltrataba. "Nunca fui feliz, nos maltrataba a mí y a mis hijos", ha asegurado.

En Y ahora Sonsoles hemos podido encontrar a Santiago, que, para disgusto de Catalina, ya ha fallecido. Santiago sufrió un accidente laboral a los 26 años y Catalina se ha roto en lágrimas al conocer la noticia: "Le voy a recordar buscando en los recuerdos siempre".