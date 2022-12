Miguel Perea, destrozado tras perder el rastro de su mujer: "Nadie hizo nada por pararla"

Miguel Perea lleva 100 días buscando a su mujer Teresa, de quien perdió la pista el 28 de agosto después de que una ambulancia fuese a recogerla a casa.

La mujer sufrió una crisis nerviosa y llamaron a urgencias para que la trasladasen al hospital de Soria. Teresa iba en ambulancia y él, en coche. Pero desde entonces no sabe más de ella.

Cuando Miguel llegó al hospital, no consiguió encontrar a su mujer. Él incluso le preguntó a una enfermera, que le dijo, entre risas, que Teresa había salido corriendo de allí. Él preguntó que por qué no la pararon, y le respondieron que no podían retener a nadie en el hospital. Sin embargo, ella no estaba bien cuando le dieron el alta.

Hemos intentado contactar con el hospital, pero no dicen nada y aseguran que no se acuerdan de eso.

Miguel pide ayuda para encontrarla, está destrozado y preocupado pues lleva más de 100 días sin saber nada de ella.

Han pasado casi cuatro meses de la desaparición, y la única pista les llegó poco después de que ocurrieran los hechos. Un pastor aseguró haberla visto a 18 kilómetros del hospital, herida y desorientada, pero por más que se batió la zona no se encontró nada.

Hemos hablado con Miguel Perea, que nos ha contado que siente una impotencia muy grande por lo que ha ocurrido. "Nadie hizo nada", asegura su marido.